ウエストのくびれが欲しい、猫背や浅い呼吸を改善したいという方におすすめなのが、ピラティスの簡単エクササイズ【マーメイドストレッチ】。体側を大きく伸ばしながら呼吸を深めることでインナーマッスルを刺激し、自然とお腹周りが引き締まります。さらに姿勢改善やリラックス効果も期待できるのも魅力です。🌼下腹ペタンコ＆くびれ復活！１日１分【お腹がキュッと引き締まる】簡単エクササイズマーメイドストレッチ（１