「陸上・世界選手権・男子マラソン」（１５日、国立競技場発着）厳しい残暑が残る中でサバイバルレースは、メダル争い常連の２大マラソン大国ケニア、エチオピア勢が入賞すらできないまさかの結果になった。両国の選手がいずれもメダルを獲得できなかったのは０５年ヘルシンキ大会（１位ガリブ＝モロッコ、２位イセグエ＝タンザニア、３位尾方剛＝日本）以来２０年ぶり。優勝はシンブ（タンザニア）、２位はペトロス（ドイツ）