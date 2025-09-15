人気ユーチューバーのヒカル（34）が14日、自身のYouTubeチャンネルを更新。5月31日に「交際0日婚」を発表した元キャバクラ嬢で実業家、インフルエンサーの妻、進撃のノア（30）との関係について、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う結婚の形「オープンマリッジ」にすることを宣言した。そして「簡単に言いますね、浮気OKです！」などと話した。そして週刊誌に対し、「攻撃してきたら10倍返しする」などと強く警告し