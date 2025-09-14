「気づいたら、いつも一緒にいる男友達を意識し始めていた」そんな経験、ありませんか？長く続いている友達関係を恋愛に発展させるにはちょっとした“きっかけ”が必要です。そこで今回は、男友達をドキッとさせる“正解”アプローチを紹介します。２人きりの時間を意識的に作るグループで会うことが多いなら、まずは２人きりで過ごす時間を意識的に作りましょう。映画やカフェなど相手の趣味に合わせた誘い方がベスト。「自分だけ