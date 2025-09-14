ダイエット中、「今日はチートデイだから！」とばかりに高カロリーな食事やスイーツを好きなだけ食べる…。そんな経験ありませんか？ 本来チートデイは、ダイエットの停滞期を突破するための“代謝リセット戦略”。でも、計画性ゼロで取り入れると、逆効果になってしまうことがあるのです。そこで今回は、チートデイにまつわる“よくある失敗”と正しい活用法を紹介します。🌼やればやるほど逆効果に？リバウンドを誘発【や