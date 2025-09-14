今、最も注目を集めている新エリア「高輪ゲートウェイシティ」。その中心に、2025年9月12日（金）、ルミネ史上最大規模となる「ニュウマン高輪」がついにオープンしました。「ニュウマン高輪サウス・ノース」に加え、高層階を舞台にした「ニュウマン高輪ルフトバウム」まで、ファッションやコスメの人気ブランド、高輪エリア最大級のカフェラウンジなど、合計165店舗が集結。今回はその中から、特に“わざわざ訪れたい”魅力的