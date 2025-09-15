男子マラソン、強国のエチオピア、ケニアは上位に食い込めなかった【写真：ロイター】THE ANSWER

「東京世界陸上」男子マラソン超劇的決着の裏で…22人も途中棄権となる

  • 15日、東京世界陸上第3日で男子マラソンが前代未聞のレースとなった
  • フライングから始まったレースは、最後の最後までドラマチック
  • 残り1キロを切って5人が金メダルを争う大激戦となった
  • 　男子マラソンでスタートする選手（撮影・石井剣太郎）
    波乱の男子マラソン　２大大国ケニア、エチオピア勢表彰台不在は２０年ぶり　エチオピアは３人全員棄権、ケニアはキムタイの１６位が最高 2025年9月15日 10時14分
  • 女子１５００メートル準決勝に出場したエチオピアのハイル（中央、緑のレーシングシャツと赤のショートパンツ）＝ロイター
    世界陸上・女子１５００ｍ準決勝、転んだエチオピア選手が猛スパートで決勝進出…他組でもあわや転倒 2025年9月14日 22時22分
  • 男子マラソン、スタートやり直しで驚く選手たち【写真：AP/アフロ】
    「初めて見た」　男子マラソンで起こった大珍事にネット困惑「罰則は？」「そもそも横一線で始まってないのに…」【東京世界陸上】 2025年9月15日 8時12分
  • 男子マラソン、シンブ（左）が逆転で金メダルを獲得した【写真：ロイター】
    男子マラソン超劇的、同タイム決着！　2人が並んでゴール飛び込む、秒差なし＆着差あり…歴史的接戦に国立騒然【東京世界陸上】 2025年9月15日 9時43分
  • 男子マラソン決勝、スタートする選手たち（カメラ・山崎　賢人）
    【世界陸上】５Ｋを１５分２２秒で通過　川内優輝「まずまずのペース」気温すでに２８度の耐久レース 2025年9月15日 7時59分

