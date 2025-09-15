東京世界陸上第3日陸上の世界選手権東京大会第3日が15日に行われ、国立競技場発着のコースで争う男子マラソンは、前代未聞のレースとなった。スタートでフライングがあれば、ゴールは劇的な同タイム決着。2時間9分48秒で金メダルを獲得したのは、アルフォンスフェリックス・シンブ（タンザニア）だった。衝撃の42.195キロだった。まずは午前7時30分の号砲。ケニアのゲティッチが明らかなフライングで、スタートがやり直しとな