横浜流星主演の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合／毎週日曜20時ほか）より、井上芳雄、くっきー！、津田健次郎の出演が発表された。くっきー！、津田は大河ドラマ初出演。【写真】『べらぼう』ラストキービジュアル時代は変わり、“蔦重”横浜流星は書をもって世にあらがう！本作は、“江戸のメディア王”として時代の寵児（ちょうじ）になった蔦屋重三郎の生涯を、笑いと涙と謎に満ちた物語として描く。