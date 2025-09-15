◆米女子プロゴルフツアークローガー・クイーンシティー選手権最終日（１４日、米オハイオ州ＴＰＣリバースベンド＝６８７６ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、３位で出た山下美夢有（花王）は４バーディー、１ボギーの６９で回り、通算１７アンダーで４位に入った。同じく３位で出た岩井千怜（ちさと、ホンダ）は７１、畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は６５をマークし、とともに通算１５アンダーで５位。６