◆スコットランド１部▽第５節キルマーノック１―２セルティック（１４日、ＢＢＳＰスタジアム＝ラグビー・パーク）スコットランド１部セルティックの日本代表ＦＷ前田大然は敵地キルマーノック戦で先発出場し、今季初ゴールを決めた。ともに先発で出場したＭＦ旗手怜央は後半２５分までプレー。チームは２―１で勝利し、開幕から５戦無敗となった。昨季のリーグＭＶＰが開幕５戦目でネットを揺らした。０―０の前半１２分