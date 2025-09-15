奈良時代後期の769年（神護景雲3年）、九州・大宰府から朝廷に「僧・弓削道鏡（ゆげのどうきょう）を天皇に立てれば、天下は泰平となる」との宇佐八幡宮の神託が伝えられた。この神託を大いに喜んだ孝謙（称徳）天皇は、その真偽を確かめるべく宇佐八幡宮に使者を遣わした。しかし、同宮からは「天皇の位は必ず皇統の血を引く者が継ぐべし」との託宣が下り、道鏡の即位の企ては阻止されることとなった。初代・神武天皇以来、「万世