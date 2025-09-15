◆世界陸上第３日（１５日、国立競技場）男子マラソンが国立競技場発着で行われ、日本勢は３人全員が入賞を逃した。吉田祐也（ＧＭＯインターネットグループ）は２５キロ手前から遅れ、３４位だった。レース後、ＴＢＳ系中継のインタビューに応じた吉田は「最大限の準備をしてスタートラインに立ったんですけど、言い訳がないぐらいの惨敗だと思います」と肩を落とした。吉田を指導し、レースの解説を担当した青学大・原晋監