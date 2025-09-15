9月15日は「敬老の日」です。妊娠・出産・育児事業を展開するベネッセコーポレーション（岡山市）の「たまひよ」が、敬老の日にちなんだ「好きなばあばランキング」を公開しました。ランキングは2025年8月11日から同月17日、たまひよのアプリ「まいにちのたまひよ」を利用している775人（男性33人、女性739人）の回答をもとに作成。子どもの年齢の内訳は、妊娠中が237人、生後0〜11カ月が327人、1才以上が208人、答えたくない