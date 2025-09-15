南野拓実が所属するモナコは、アーセン・ベンゲルが名古屋グランパスエイトの監督になる前に率いていたクラブだ。そのため日本のサッカーファンにも興味を持たれ、「モナコってどんなクラブなんだ？」と調べた人も少なくないだろう。モナコの歴史を紐解くと、これまで数多くの名選手がフランスの古豪を経由して世界に羽ばたいている。DFリリアン・テュラム、DFパトリス・エヴラ、MFエマニュエル・プティ、MFユーリ・ジョルカ