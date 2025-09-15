2025−26シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）。ハンガリーのブタペストで行なわれる決勝戦は５月31日で、2026年ワールドカップ北中米大会はその12日後（６月11日）に開幕する。ワールドカップはCLの組替え戦と言われるが、ワールドカップは今季のCLの余韻を引きずりながら始まることになる。日本人選手のCLでの活躍度は、日本代表のワールドカップを占ううえで無視できない要素になる。ところが、所属クラブがＣＬに出場する