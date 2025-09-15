日本人弁護士名義で「爆発物を設置した」というファクスが学校に送りつけられる脅迫事件が相次ぎ、釜山（プサン）の学校が対応に頭を抱えている。8月末には高校2校、今月には中学校8校に同様のファクスが届き、数千人が避難した。高校・中学校に続き、次は小学校を狙った犯行が懸念され、幼い子女を持つ保護者の不安が高まっている。◇ 高校2校 → 中学校8校… 次は小学校？14日、釜山市教育庁と釜山警察庁によると、釜山地域の学