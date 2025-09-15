◇バレーボール男子 世界選手権（9月12日〜28日、フィリピン)各プールの上位2チームが突破となる予選ラウンド。14日にはプールA、C、F、Hの7試合が行われました。プールAではエジプトがイランを破り白星スタート。プールCのフランスは韓国にストレート勝利。アルゼンチンはフィンランドに2セット連続で落とすものの、フルセットで大逆転勝利を飾っています。プールFではネーションズリーグ準優勝のイタリアとベルギーがストレート