◇陸上世界選手権東京大会第3日 男子マラソン（2025年9月15日国立競技場発着42.195キロ ）男子マラソンはアルフォンスフェリックス・シンブ（タンザニア）が金メダルを獲得した。アマナル・ペトロス（ドイツ）と2時間9分48秒の同タイムでゴールしたが、タイム着差でレースを制した。残り1キロで5人の集団から、シンブ、ペトロス、イリアス・アウアニ（イタリア）の3人によるトラック勝負へ。ペトロスが抜け出したが