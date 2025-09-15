１４日午後８時１０分頃、滋賀県甲賀市土山町の新名神高速道路下り線の土山サービスエリア（ＳＡ）付近で、「バイクが転倒した」と１１０番通報があった。バイクの運転手は少なくとも１０台の後続車にはねられるなどし、その場で死亡が確認された。県警高速隊が事故原因と身元の確認を進めている。同隊によると、走行していたバイクが転倒し、路上に倒れていた運転手が後続の乗用車やトラックにはねられたとみられる。事故の影