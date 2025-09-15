YouTuberのヒカルが14日、自身のYouTubeチャンネルを更新。妻で実業家の「進撃のノア」と結婚関係について報告した。【動画】”0日婚”進撃のノアと”オープンマリッジ”宣言したヒカル「【報告】2人から皆様に大切な話があります」と題した動画で、ヒカルと進撃のノアが2人並んで登場。ヒカルは「数週間ぐらい前に、え、夫婦仲が良くないみたいな状況が続いて、ケンカになったわけじゃないんですけど、今後どうするみたいな話