ÇÐÍ¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡¢ÎëÌÚÊ¡¤¬14Æü¡¢±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù¡Ê¸ø³«Ãæ¡ËÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎé¥Ä¥¢¡¼¤ÇÊ¡²¬¤òË¬¤ì¤¿¡£¶¶ËÜ¤Ï³®Àû¤È¤Ê¤ê¡¢ÁíÀª700¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇîÂ¿Ç®¶¸¡ª ¶¶ËÜ´ÄÆà¡õâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡õÎëÌÚÊ¡¤¬ÅÐ¾ìÆ±ºî¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎé¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ªÆü¤ÎÃÏ¡£JRÇîÂ¿±ØÁ°¤Ë¡¢¥­¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤¬±©½»±Ñ°ìÏº¤È¤È¤â¤Ë4¿Í¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢±«¤¬¹ß¤ê¤Ä¤±¤ë¤¢¤¤¤Ë¤¯¤ÎÅ·¸õ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÁíÀª700¿Í¤â¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢Âç