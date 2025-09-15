十日町市で15日午前、クマと普通乗用車が衝突する事故がありました。事故があったのは、十日町市芋川の広域農道です。警察によりますと15日午前5時ごろ、畑に行く途中の男性が広域農道でワンボックス型の普通乗用車を1人で運転していたところ、左方向から突然現れたクマと衝突しました。クマは体長約1メートルで、衝突後、北西方向に逃走したということです。男性が警察へ通報しました。この事故で車のバンパーなど左