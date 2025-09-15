アリナミン製薬は、胸やけ・胃もたれ・胃の痛みなど胃の不調を改善するプロトンポンプ阻害薬（PPI）「タケプロンｓ」（要指導医薬品）を、8月1日から販売を開始した。同製品は、医療用と同じ成分「ランソプラゾール」を、日本で初めて市販薬で配合した胃腸薬。胃の不調に悩む生活者の新しい選択肢となり、胃腸薬市場の活性化をけん引する存在となることが期待されている。近年、胸やけ・もたれ・胃の痛みといった胃の不調に悩む人