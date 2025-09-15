来月10月に日本代表と親善試合を行う”王国“ブラジル。ネイマールやヴィニシウス・ジュニオールら不在となった今月の代表戦でセレソンの10番を背負ったのは、バルセロナに所属するラフィーニャだった。彼は昨シーズン公式戦57試合で34ゴール25アシストと大活躍を見せた28歳のレフティだ。そのラフィーニャは、ブラジル代表として4日のチリ戦に79分出場、9日に標高4100メートルの高地で行われたボリビア戦でも29分プレーした。バル