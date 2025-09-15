石破首相の辞任表明で、動き出した“ポスト石破”レース。戦いの軸とみられているのは前回、石破首相と接戦を繰り広げた高市早苗氏と、小泉進次郎氏です。自民党のトップは次の首相の有力な候補となるだけに総裁選挙は注目されます。どういった点がポイントになってくるのか、日本テレビ・井上幸昌政治部長が解説します。【真相報道バンキシャ！】◇――自民党の総裁選は、国会議員票295票、全国の党員票295票のあわせて590票