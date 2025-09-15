「陸上・世界選手権・男子マラソン」（１５日、国立競技場）２度目のマラソンで、世界選手権に挑んだ近藤亮太（２５）＝三菱重工＝が堂々の走りをみせたが１１位に終わり、１３年モスクワ大会５位の中本健太郎以来１２年ぶりの入賞はならなかった。日本歴代３位の記録を持つ吉田祐也（２８）＝ＧＭＯインタネットグループ＝は２５キロ過ぎに先頭集団から遅れ、３４位に終わった。吉田はレース後「最大限の準備して臨んだ。言