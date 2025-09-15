◇ドイツ1部第3節ブレーメン4―0ボルシアMG（2025年9月15日メンヘングラッドバッハ）サッカー・ドイツ1部ブレーメンの日本代表DF菅原由勢が14日、敵地のボルシアMG戦で移籍後初アシストを記録した。日本代表の米国遠征を終え、先発フル出場。0―0の前半15分、右サイドから中央へ斜めのパスを送ると、ペナルティーエリア内に侵入したFWムバングラが4―0の快勝の口火となる先制点を決めた。菅原は今季、イングランド2部サ