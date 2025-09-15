「陸上・世界選手権・男子マラソン」（１５日、国立競技場発着）ドイツのペトロスとタンザニアのシンブが激しいトップ争いの末、同タイムの決着。わずかにシンブが制し、金メダルに輝いた。いきなりスタートから異例のフライングでやり直しとなったレース。中盤には高温多湿で離脱者が相次ぎ、終盤にはマラソン大国のケニア＆エチオピア勢が先頭集団から脱落する異例の展開となった。解説を務めた青学大・原晋監督も「波乱