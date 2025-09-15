女子テニスの15日付世界ランキングが発表され、大坂なおみ（フリー）は14位で変わらなかった。伊藤あおい（SBCメディカルグループ）は84位、内島萌夏（安藤証券）は92位。1位でベラルーシ出身のアリーナ・サバレンカ、2位イガ・シフィオンテク（ポーランド）、3位コリ・ガウフ（米国）は動かなかった。（共同）