22日に告示される自民党総裁選挙をめぐり、林芳正官房長官が16日に出馬の意向を表明することがわかりました。【映像】総裁選 林官房長官16日出馬表明林氏は16日午後に会見を開き、総裁選に臨む思いや野党との連携の在り方などを説明する見通しです。週後半に正式に出馬表明し、政策発表などをする方向で調整しています。林氏は、去年の総裁選では旧岸田派を中心に国会議員票を集めましたが、4位に終わっています。16日には