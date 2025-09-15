なぜ国は依然として続く物価高を放置しているのか。経営コンサルタントの小宮一慶さんは「GDPで日本の2倍も豊かなアメリカは景気を下支えするため、来週利下げをする可能性がある。一方、実質賃金がマイナスの日本は一刻も早く利上げすべきだが、後手に回っている」という――。写真＝時事通信フォト店頭に並んだ宮崎県産コシヒカリの新米＝2025年7月31日、東京都小平市のいなげや花小金井駅前店 - 写真＝時事通信フォト■一人当た