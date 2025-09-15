アメリカのルビオ国務長官は14日、ガザ地区での停戦交渉について話し合うためイスラエルを訪問しました。一方アラブ諸国は15日、カタール空爆を受けて緊急の首脳会議を開き、対応を協議する予定です。中東のテレビアルジャジーラによりますとイスラエル軍は14日、パレスチナ自治区ガザの中心都市ガザ市への攻撃を強め、建物16棟が破壊され、35人が死亡したということです。イスラエル軍はガザ市の制圧に向けて連日高層の建物を空爆