子どもの頃、怖いものがたくさんあった。中でも悪夢の常連だったのが、ニョロニョロだ。アニメ『ムーミン』の再放送で見たのだと思う。画面いっぱいに動物とも植物ともつかない白いものが、言葉も発さずにょろにょろしていた。彼らの目的や正体はわからない。いいやつか悪いやつかも、はっきりしない。それが、ものすごく怖かった。今思えば、アニメの『ムーミン』はかなりかわいらしい世界に変換されていたと思う。それでも、