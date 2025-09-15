似鳥鶏『みんなで決めた真実』（講談社）潮谷験『誘拐劇場』（講談社）石川智健『エレガンス』（河出書房新社）凄（すご）い時代が来たものである。陰謀論や排外主義に親和的な政党が、国政選挙で大躍進した。しかも元党員の過去の発言として「メロンパンを食べたら死ぬ」などといった荒唐無稽極まる主張が報道されている。こんな時代に、確実な証拠と論理によって真実に迫るミステリーというジャンルは、いかに立ち向かえばいい