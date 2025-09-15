ドジャースは１４日（日本時間１５日）の敵地ジャイアンツ戦を１８安打の猛攻で１０―２と快勝し、地区優勝マジックを１０と減らした。２回にＫヘルナンデスの犠飛で先制すると、５回にはフリーマンの適時二塁打、満塁からコンフォートの２点適時打などで４点を上げるなど、終盤まで得点を重ねた。投げてはグラスノーが７回途中まで３安打１失点の力投で３勝目をマークした。Ｔヘルナンデスが４安打、ベッツ、フリーマンコンフ