◆大相撲▽秋場所２日目（１５日、東京・両国国技館）西序ノ口１２枚目・森麗（大嶽）は、東序ノ口１２枚目・琴寺尾（佐渡ケ嶽）に押し出されて、黒星発進となった。２００３年夏場所でデビューして２２年。番付にしこ名が初めて載ってから史上ワーストの３８場所連続負け越しの記録を持つ。しこ名は高知競馬で負け続けた競走馬の「ハルウララ」が由来で、ハルウララは現役１１３戦にわたり１勝もできなかったことが話題とな