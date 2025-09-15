◇陸上世界選手権東京大会第3日（2025年9月15日国立競技場発着42.195キロ）男子マラソンは初出場の吉田祐也（28＝GMOインターネットグループ）が2時間16分58秒で34位だった。日本勢トップは近藤亮太（25＝三菱重工）の2時間10分53秒で11位。小山直城（29＝ホンダ）は2時間13分42秒で23位だった。前日に続き、酷暑を警戒したスローペースでスタート。15キロまで50人以上の先頭集団を形成し、レースを展開。次第に縦長と