【サンフランシスコ＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は１４日（日本時間１５日）、敵地でのジャイアンツ戦に１番指名打者で出場し、九回に中前打を放って６打数１安打だった。王手をかけていた２年連続の５０本塁打の達成は、この日はならなかった。ドジャースは１８安打の猛攻で１０―２で快勝し、２連勝となった。大谷は５打席目までは快音が出なかったが、九回、高めのカットボールを打つと、高く上がった打球