お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が15日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。「”新”食卓の救世主【もやし界の最強ご飯泥棒】食材たった2つ♪安！早！旨！ワンパンレシピ♪」と題した動画を公開した。【動画】もやし界の最強ご飯泥棒！安！早！旨！のレシピ公開概要欄では「今回は、ワンパンでできちゃうご飯泥棒「とろとろもやし」です♪食材2つで作れて洗い物も少ないお手軽にできるレシピですよ」との文言とともに