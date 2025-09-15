日本のお正月に欠かせない「おせち」。2026年、新しい年を華やかに迎えるために、DEAN & DELUCAから特別な祝い膳「OSECHI 2026」が登場します。伝統の祝い肴から、キャビアや黒毛和牛ステーキといった贅沢なメニューまで、和と洋の美味をバランスよく詰め込んだ豪華三段重。全国の職人技と旬の食材を一つひとつ丁寧に仕立て、新年にふさわしい特別な食卓を演出してくれます。 壱の重 伝統の祝い肴を華やかに