元K-1世界チャンピオンの魔娑斗（まさと）さん（46）が自身のインスタグラムを更新。K-1ルールで伝説の熱戦を繰り広げた山本“KID”徳郁（のりふみ）さんの長男愛郁（あいく）さんとの2ショットを公開し、話題となっています。【写真】「KIDのまま」魔裟斗とKIDの長男愛郁さんの2ショット「石垣島では滝に行ったりバラセイリングしたり亀と泳いだりと盛りだくさんでした！」と石垣島での旅行を楽しむ魔娑斗さん。複数枚投稿された