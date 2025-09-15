毎週日曜に放送されているNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』に井上芳雄、くっきー！、津田健次郎が出演することが発表された。 参考：『べらぼう』“蔦重”横浜流星の初めての“間違い”エンタメを戦いの手段に使うことの危うさ 本作は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快男児・蔦屋重三郎（横浜流星）を主人公とした笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメント