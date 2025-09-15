世の中にはさまざまな習い事がありますが、みなさんはなにか習い事をされていますか？習い事とひとことで言っても、小さい頃からプロを目指してがむしゃらにスキルアップを目指す人もいれば、余暇を楽しむために気楽に学んでいる人など、向き合い方はそれぞれですよね。しかしその“向き合い方”について悩むママから相談が寄せられたのです。『ピアノって本気で上達するつもりがないと習ってはダメですか？』投稿者さんはピアノ