◆陸上世界選手権（15日、東京・国立競技場）3日目の男子マラソンが行われ、初出場の近藤亮太（三菱重工）＝長崎県島原市出身＝が２時間１０分５３秒の１１位で日本勢トップとなった。レースは定刻の午前7時半に始まったが、フライングがあり、異例のスタートやり直し。審判からはグリーンカードが出されて、2度目の号砲ではスムーズにスタートした。序盤はヴィンセント・キプケモイ・ゲティッチ（ケニア）を先頭に集団