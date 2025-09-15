＜サンフォードインターナショナル最終日◇14日◇ミネハハCC（サウスダコタ州）◇6747ヤード・パー70＞PGAチャンピオンズツアー（米国シニア）の最終ラウンドが終了。藤田寛之は5バーディ・5ボギーの「70」とスコアを落とし、トータル4オーバー・58位タイで終えた。〈写真〉えっ！藤田寛之がレディースクラブを投入？トータル13アンダーでレティーフ・グーセン（南アフリカ）がツアー通算4勝目を飾った。トータル11アンダー・2