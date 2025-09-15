レスリングの世界選手権２日目（１４日、ザグレブ）、男子フリーで非五輪階級の７０キロ級決勝が行われ、青柳善の輔（クリナップ）が決勝でモンゴル選手を５―１で下し、初優勝を果たした。青柳は前日に初戦の２回戦から３試合を勝ち抜き決勝に進出。この日も強さを発揮し、第１ピリオドは２―１、第２ピリオドでもポイントを追加した。青柳は今大会の日本勢で金メダル第１号となった。また同８６キロ級決勝でパリ五輪代表の