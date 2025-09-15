タレントの石原良純が１５日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。ドジャース・大谷翔平の２年連続５０本塁打へ期待を寄せた。１４日のジャイアンツ戦で、バックスクリーンに４９号の特大アーチを放った大谷。２年連続５０本塁打に王手をかけた。２年連続５０本塁打となれば、球団初でＭＬＢ史上６人目の快挙となり、ロバーツ監督も「翔平が野球選手としていかに特別な存在であるかを物語