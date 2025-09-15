奄美地方を除く鹿児島県内ではきょう15日、気温が著しく高く、熱中症になりやすい危険な暑さになることが予想されます。 このため、環境省と気象庁は熱中症警戒アラートを発表しています。 きょう15日の予想最高気温は、鹿児島市・鹿屋市・伊佐市大口で33度、阿久根市・薩摩川内市・枕崎市・指宿市・志布志市・肝付町内之浦・種子島・奄美市名瀬・沖永良部で32度、屋久島で31度と、県内各地で真夏日になる見込みです。 県