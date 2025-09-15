フルート奏者でモデルのCocomiさん（24）が2025年9月9日、自身のインスタグラムを更新。カフェで過ごす姿を披露した。Cocomiさんは俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの長女としても知られる。妹はモデルで俳優のKoki,さん。「むーこと友達とカフェ」Cocomiさんは、「むーこと友達とカフェ」と報告し、カフェでくつろぐショットを多数投稿。「友達の子犬のアンちゃん。ちっこい！」とコメントを添えていた。また、この日は愛